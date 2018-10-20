"واز" الروسية تبدأ بيع نماذج بيك آب الجديدة

أعلنت شركة "واز" الروسية عن بدء مبيعات النماذج الجديدة من سياراتها البيك آب رباعية الدفع المميزة.

وأتت هذه السيارات بتصميم عصري، وهيكل بطول 512 سم، وعرض 210 سم، ومحوري عجلات يبعدان عن بعضهما 300 سم، ويرتفعان عن الأرض مسافة 21 سم.

autoreview.ru

أما قمرة هذه السيارة، فتتسع لخمسة ركاب، ومزودة بشاشة متطورة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا الحديثة، ورؤية الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية.

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كما صممت المركبة لتنقل حمولات تصل إلى 2850 كلغ، وزودت بمحركات بنزين 2.7 و2.6 لتر، بعزم 140 و134 حصانا، ونظام دفع رباع، وصندوق خلفي واسع لنقل الحمولة والأمتعة.

avtogermes.ru

المصدر: لايف. رو