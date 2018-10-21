"Jeep" تستعرض أسرع سياراتها رباعية الدفع

استعرضت شركة Jeep الأمريكية نموذجا معدلا رياضيا من سيارات "Grand Cherokee" الشهيرة.

وزود النموذج الجديد بمحرك توربيني جبار من نوع "Hellcat"، بثماني أسطوانات، وعزم 1200 حصان، وسعة 6.2 لتر، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.3 ثانية فقط.

وللوصول إلى هذه السرعة في حالة "sport" لعمل السيارة، طورت Jeep نظاما خاصا يساعد على ضخ واحتراق الوقود بشكل أسرع في المحرك، كما أضافت نظاما متطورا يدفع السيارة بالاعتماد على العجلات الخلفية فقط.

وأعلن الخبراء أن السرعة المعلنة لتلك السيارات من قبل الشركة المصنعة تبلغ 243.14 كلم/ساعة، لكن التجارب العملية بينت قدرتها على الوصول إلى سرعة تبلغ 250 كلم/ساعة تقريبا.

المصدر: فيستي