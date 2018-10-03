بورش تطلق سيارة رياضية بمواصفات فائقة

أعلنت بورش أنها بدأت باختبار سيارة "935" الرياضية المتوقع أن تعرض رسميا أواخر العام الجاري.

وتجمع هذه السيارة بين مظاهر الحداثة والكلاسيكية التي عهدتها بورش دوما في سياراتها، فقد زودت بهيكل انسيابي إلى حد كبير وواجهة خلفية تشبه تلك الموجودة في سيارات Leman 919، فضلا عن أن بعض عناصر التصميم تعيد إلى الأذهان سيارات بورش التي طرحت في ستينيات القرن الماضي.

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وبنيت هذه السيارة على منصة كتلك الموجودة في سيارات بورش "911 GT2" الرياضية، وزودت بمحرك توربيني بسعة 3.8 لتر، وعزم 950 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، وأنظمة تعليق وفرملة رياضية متطورة.

أما من الداخل، فقد أتت هذه المركبة بتصميم بسيط تتداخل فيه عناصر الكربون الأنيقة التي تعكس المظهر الرياضي، وزودت بمقود مميز مجهز بأزرار للتحكم بالسرعة وعمل المحرك، وأمامه مباشرة شاشة متطورة لإظهار عداد السرعة وباقي العدادات الأساسية كالتسارع ومعدل الوقود وغيرها.

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المصدر: فيستي