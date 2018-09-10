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آبل تطور منظومات فريدة لزيادة أمان السيارات

عالم السيارات

آبل تطور منظومات فريدة لزيادة أمان السيارات
youtube/ Apple 360
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ذكرت مصادر مقربة من آبل أن الخبراء في الشركة يعملون على تطوير واختبار نظم خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لزيادة أمان السيارات ذاتية القيادة.

وأول نظام تسعى الشركة لتطويره، هو إنذار مبكر لمنع اصطدام السيارات بالأجسام الثابتة أو المتحركة المتواجدة على الطرقات، حيث يتحكم النظام بمستوى إضاءة مصابيح السيارة ويزيد من شدتها في حال ملاحظة جسم غريب على الطريق.

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أما النظام الثاني فيعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتقدير المسافة بين السيارة والأجسام الأخرى الموجودة على الطرقات، ويقيس سرعة اقتراب المركبة من تلك الأجسام، ويحول مسارها في حال اقتراب السيارة منها بشكل خطير، ويعتمد على مجموعة من الحساسات الضوئية والليزرية.

كما تطور آبل نظاما ثالثا يحول زجاج السيارة الأمامي إلى شبه شاشة إلكترونية، تظهر شكل الطريق وجميع المعلومات عن الإشارات المرورية في حال ظروف الرؤية السيئة.

المصدر: فيستي

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