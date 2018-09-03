أول كروس "واز باتريوت" تتزود بالدفع الرباعي

انتهى مصنع "اوليانوفسك" الروسي للسيارات في النصف الأول للعام الجاري من العمل على إعداد أسرة موديلات محدثة لسيارة "واز باتريوت" استعدادا لانتاجها على نطاق واسع.

ومن بين هذه السيارات "واز باتريوت 2019" الكروس رباعية الدفع، التي سوف يكشف عنها المصنع في سبتمبر الجاري.

شركة "واز"

وهناك عدد من التعديلات طرأت على السيارة المطورة، من أهمها المحور الأمامي الجديد، المقتبس من سيارة نيفا "واز بروفي"، الذي من شأنه أن يجعل رباعية الدفع أكثر قدرة على المناورة وأكثر استقرارا، فضلا عن أجهزة المقود الأكثر شدة والمحور الخلفي ذو الزنبركين.

شركة "واز"

ومن مستجدات السيارة أيضا، محرك بنزين ZMZ Pro، الذي اقتبسته "باتريوت" من واز بروفي" أيضا، والذي تبلغ سرعة دورانه 2650 دورة في الدقيقة.

كما طرأت بعض التغيرات أيضًا على التصميم الداخلي لصالون السيارة، حيث تحسنت أجهزة العزل عن الضجيج، ونظام السيطرة على المناخ ودورة التبريد.

ولم يستبعد الخبراء أن تتزود رباعية الدفع بصندوق السرعة الأوتوماتيكي السداسي "ZMZ Pro ".

المصدر:فيستي.رو