شركة "غاز" الروسية تكشف عن حافلتين ذاتيتي القيادة في معرض موسكو للسيارات

كشفت شركة "غاز" الروسية في معرض موسكو للسيارات عن حافلتين اختباريتين ذاتيتي القيادة، لم يتم تزويدهما بأنظمة القيادة الذاتية فحسب بل وبمحركات كهربائية أيضًا.

ويتم توجه حافلة "غازيل نيكست" الصغيرة من الفضاء بواسطة مجموعة من الأجهزة، بما فيه أجهزة الملاحة التي تجعل السيارة ترتبط بالأرض والطرق، ولا تسمح لها بالفقدان في حال انقطاع الاتصال الفضائي موقتًا مع قمر اصطناعي.

شركة "غاز"

أما نظام التعرف على البنية التحتية للطرق في السيارة، فيعمل بالتعاون مع مجموعة من الرادارات، ما يسمح لها بالتوجه حتى في حال غياب علامات في الطريق، وقام المهندسون في جامعة، نيجني نوفغورود" الروسية بتصميم هذا النظام الحديث الواعد.

أما السيارة ذاتية القيادة الثانية، فتتميز بنظام القيادة القائم على قاعدة الكاميرات ثلاثية الأبعاد، التي تتعاون مع مستشعرات الموجات فوق الصوتية ونظام الرصد الدائري.

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وقال المهندسون إن السيارة ليس بمقدورها التوجه في الفضاء المحيط بها فحسب، بل ورد الفعل على تغير الوضع في الطريق، والتعرف على الحواجز الثابتة والمتحركة، كما أن بوسعها تغيير المسار والفرملة ذاتيًا إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

ويتوقع أن تستخدم التصميمات والحلول الهندسية التي كشف عنها المهندسون في هاتين الحافلتين، لكن الشركة لم تعلن عن موعد إطلاقهما بعد.

المصدر: فيستي.رو