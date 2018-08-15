أكثر السيارات شعبية في موسكو!

أعلن الخبراء آخر نتائج مبيعات السيارات الجديدة في موسكو لأول 6 أشهر من هذا العام، حيث نشروا قائمة بأكثر تلك السيارات رواجا.

واشترى سكان العاصمة الروسية 112 ألف سيارة خفيفة من مختلف أنواع المركبات، واحتلت سيارات "كيا" المركز الأول بمبيعات بلغت 18400 سيارة.

YouTube.com/Dmitry Force

وجاءت "هونداي" في المركز الثاني، حيث بيع منها حوالي 12 ألف سيارة. وتختم سيارات "فولكس فاغن" ثلاثي أكثر السيارات مبيعا في موسكو بـ8.9 ألف سيارة في النصف الأول من هذا العام.

YouTube.com/ РОЛЬФ Химки. Официальный дилер.

وأضاف موقع "أفتوستات" الروسي الخاص بإحصائيات السيارات، أن سيارات "كيا ريو" احتلت المركز الأول لدى سكان موسكو من حيث المبيعات (7.1 ألف سيارة).

YouTube.com/ CarsGuide

كما جاءت "هونداي سولاريس" في المركز الثاني ببيعها 4.8 ألف سيارة، وفي المركز الثالث جاءت "فولكس فاغن بولو" (4.2 ألف سيارة).

المصدر: فيستي. رو