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أودي تكشف عن مواصفات سيارتها الكهربائية

عالم السيارات

أودي تكشف عن مواصفات سيارتها الكهربائية
youtube/CAR TV
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كشفت شركة أودي عن بعض مواصفات سيارة "e-tron" المنتظر أن تطرحها، في سبتمبر العام الجاري.

وزودت هذه السيارة بمحركين كهربائيين قادرين على توليد عزم يصل إلى 408 أحصنة، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ثانية في غضون 6 ثوان.

كما أتت بمنظومة مكابح فريدة أكثر فعالية من المنظومات التقليدية بمقدار 20%، وذلك بفضل حساسات تصلها مع دواسة الوقود، ففي حالات الطوارئ يكفي للسائق أن يرفع رجله بشكل سريع عن الدواسة لتبدأ الحساسات بإعطاء الأوامر لمنظومة الفرملة بإبطاء حركة المركبة.

youtube/CAR TV
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أما منظومة "استعادة الطاقة" الموجودة في هذه السيارة، فتساعد على إعادة شحن البطاريات أثناء الحركة، ما يزيد من المسافة التي تقطعها المركبة بالشحنة الواحدة.

المصدر: فيستي. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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