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سوزوكي تطرح أحدث نماذج "Vitara" الشهيرة

عالم السيارات

سوزوكي تطرح أحدث نماذج
vesti.ru
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استعرضت سوزوكي مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات "Vitara" رباعية الدفع التي ستظهر في الأسواق الأوروبية قريبا.

وتميزت "Vitara" الجديدة بتعديلات طالت المصابيح وشبكة المبرد على الواجهة الأمامية، بالإضافة إلى ممتص الصدمات من الأمام والخلف.

vesti.ru

كما حصلت قمرة السيارة على تحسينات ملحوظة، منها الشاشة المقابلة للسائق والتي تظهر عدادات السرعة ودوران المحرك، وشاشة للتحكم بأنظمة المولتيميديا، وأنظمة الفرملة الأوتوماتيكية لمنع الحوادث، وأنظمة ركن السيارة.

وستأتي النسخة الأوروبية من هذه السيارة بنوعين من المحركات، توربيني بثلاث أسطوانات وسعة 1.0 لتر وعزم 111 حصانا، ومحرك آخر بأربع أسطوانات وسعة 1.4 لتر وعزم 140 حصانا.

المصدر: فيستي

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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