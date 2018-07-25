أودي تطرح "Q3" الجديدة

نشرت شركة أودي مقطع فيديو تروجيا لسيارة "Q3" الكروس أوفر الجديدة، المنتظر طرحها في الأسواق قريبا.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بهيكل أكبر بقليل من "Q3" الحالية، مع تعديلات ستطال الواجهة الأمامية والمصابيح التي ستبدو أكثر عصرية بتصميمها الجديد.

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كما ستظهر هذه السيارة بعدة نسخ، مبنية على منصة "MQB" ومزودة بمحركات بنزين توربينية بسعة 3.0 و3.5 و4.0 لترات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

أما النسخة الرياضية من هذه المركبة فمن المفترض أن تأتي بمحرك هجين وبطاريات تكفيها لقطع 150 كلم بالشحنة الواحدة، وخزان وقود يكفيها لقطع مسافة 400 كلم.

المصدر: فيستي