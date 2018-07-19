أودي تعدل "TT" الرياضية

أعلنت أودي مؤخرا أنها تختبر نماذج جديدة من سيارات "TT" الرياضية الشهيرة، حيث أدخلت عليها تعديلات مميزة.

وستحافظ النماذج الجديدة من هذه السيارة على معالم سيارات "TT" الأساسية، وستأتي بهيكل انسيابي ببابين، مع بعض التعديلات على الواجهتين الأمامية والخلفية وأشكال المصابيح.

أما المقصورة فستزود بمقاعد رياضية مريحة، وشاشة أمام المقود للتحكم بجميع أنظمة القيادة والتحكم، وأنظمة المولتيميديا المتطورة.

youtube/Auto Rating.

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وستضمن الأداء الممتاز لهذه السيارات محركات توربينية بسعة 1.8 و2.0 لتر وعزم 400 حصان، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.7 ثانية.

المصدر: فيستي