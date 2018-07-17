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فيراري تطلق أسرع سيارة كهربائية في العالم

عالم السيارات

فيراري تطلق أسرع سيارة كهربائية في العالم
Reuters Carlos Vera
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أعلنت شركة فيراري عن نيتها إطلاق سيارة رياضية كهربائية، قد تصبح الأسرع من نوعها في العالم.

ومن المفترض أن تصبح السيارة الجديدة نموذجا معدلا عن سيارات "Pininfarina" الرياضية الشهيرة، وستزود بهيكل خفيف من ألياف الكربون المتينة والخفيفة.

كما من المفترض أن تأتي هذه السيارة بمحرك كهربائي جبار سيمكنها من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من ثانيتين، ويصل بها إلى سرعة قصوى تبلغ 402 كلم/ ساعة.

youtube/ Karma's Brothers

أما بطاريات هذه السيارة فستأتي بميزة الشحن السريع، فشحنها بالكامل سيستغرق 15 دقيقة فقط، والشحنة الواحدة ستمكن المركبة من السير لمسافة 500 كلم.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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