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5 سيارات تحافظ على قدراتها لسنين طويلة!

عالم السيارات

5 سيارات تحافظ على قدراتها لسنين طويلة!
visualrian.ru/evgeny odinokov
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نشر عدد من خبراء السيارات الروس تقريرا صنفوا فيه مركبات أثبتت جدارة وقدرة عالية في الأداء على مر السنين.

1- "Land Cruiser" من تويوتا:
أظهرت هذه السيارة رباعية الدفع قدرات عالية على التحمل والعمل في مختلف الظروف المناخية، وعلى مختلف الطرق الممتدة في أرجاء الاتحاد الروسي الشاسع.

vesti.ru

2- "Porsche Boxster":
أصبحت هذه المركبة واحدة من السيارات المفضلة عند سكان المدن الروسية ومختلف مدن العالم، وأظهرت قدرا عاليا من القوة والأداء حتى مع مرور سنوات من شرائها.

vesti.ru

3- "Ford Explorer":
تعتبر هذه المركبة من أكثر من السيارات شعبية لدى سكان المناطق الجبلية في الاتحاد الروسي، واكتسبت شهرتها من قدرتها على العمل في ظروف المناخ القاسية شديدة البرودة، واجتياز أصعب الطرق الوعرة.

vesti.ru

4- "Chevrolet Corvette":
صنفت هذه السيارة كواحدة من أفضل السيارات الرياضية الشخصية في العالم، وبقيت نماذجها التي أطلقت في ستينيات القرن الماضي تعمل بكفاءة حتى اليوم.

vesti.ru

5- "Toyota Avalon":
تلقى هذه السيارة رواجا واسعا في الأسواق الروسية والعالمية، كونها تتميز بجودة الصنع والأداء الذي يحافظ على جودته.

vesti.ru

المصدر: فيستي

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