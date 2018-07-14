الهند توقف إنتاج أرخص سيارة في العالم

أعلنت شركة "تاتا" الهندية عن نيتها إيقاف إنتاج سيارات "Nano" الصغيرة الأرخص في العالم.

ويشير موقع "Automotive News" إلى أن الشركة قررت إيقاف إنتاج هذه السيارات لأنها لم تتلق طلبات شراء كافية تسد تكاليف الإنتاج، ولاحظت تراجعا في المبيعات في العامين الأخيرين.

ولم تدل الشركة الهندية بأية تصاريح رسمية بعد فيما إذا كانت ستوقف إنتاج "Nano" العاملة بالبنزين فقط، أم ستوقف إنتاج نسختها الكهربائية أيضا التي أطلقتها العام الفائت.

يذكر أن سيارات "Nano" أطلقت للمرة الأولى عام 2008 بسعر 2000 دولار، وعدلتها "تاتا" بضعة مرات حتى وصل سعرها إلى 3000 دولار تقريبا، لتحافظ على موقعها كأرخص سيارة في العالم.

المصدر: لايف. رو