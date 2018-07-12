لماذا يجب علينا لف مفاتيح السيارة بورق الألمنيوم؟

تتيح مفاتيح فتح وتشغيل السيارات عن بعد وفق تقنية "فوب" رفاهية عالية للمستخدمين ولكنها وبحسب أخصائيين قد لا تخلو من مخاطر.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، عن خبير رقمي فإن الإشارات التي تنبعث من المفاتيح تساعد اللصوص على السرقة. فبمجرد استخدامها يستطيع اللصوص التقاط الإشارات الكهربائية المنبعثة من تلك المفاتيح ومن ثم نسخها على مفاتيح أخرى.

وكتب موقع "راديوس" الروسي أن شركات رقمية مختصة بصدد صنع محفظات خاصة لحماية المفاتيح من المستقبلات الضارة.

المصدر: وكالات