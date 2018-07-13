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مرسيدس تطرح حافلات كهربائية مميزة

عالم السيارات

مرسيدس تطرح حافلات كهربائية مميزة
youtube/Mercedes-Benz
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استعرضت شركة مرسيدس حافلات كهربائية بمواصفات مميزة وغير مسبوقة قد تغير مفهوم النقل الجماعي داخل المدن.

وزودت مرسيدس حافلات "eCitaro" الجديدة بواجهات زجاجية واسعة، ومقاعد مريحة وبأحدث أنظمة التكييف لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب.

كما أتت تلك المركبات بمحركات كهربائية صديقة للبيئة بعزم 340 حصانا، وبطاريات كبيرة تكفيها لقطع مسافات تصل إلى 250 كلم بالشحنة الواحدة.

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وأوضحت مرسيدس أنها مستعدة لتزويد تلك الحافلات بكمية أكبر من البطاريات لقطع مسافات أطول، اعتمادا على طلب الشركات أو المؤسسات التي ستشتريها.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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