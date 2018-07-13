// 26.06.2018 по тикету 15478
مرسيدس تطرح حافلات كهربائية مميزة
youtube/Mercedes-Benz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki6j
استعرضت شركة مرسيدس حافلات كهربائية بمواصفات مميزة وغير مسبوقة قد تغير مفهوم النقل الجماعي داخل المدن.
وزودت مرسيدس حافلات "eCitaro" الجديدة بواجهات زجاجية واسعة، ومقاعد مريحة وبأحدث أنظمة التكييف لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب.
كما أتت تلك المركبات بمحركات كهربائية صديقة للبيئة بعزم 340 حصانا، وبطاريات كبيرة تكفيها لقطع مسافات تصل إلى 250 كلم بالشحنة الواحدة.
وأوضحت مرسيدس أنها مستعدة لتزويد تلك الحافلات بكمية أكبر من البطاريات لقطع مسافات أطول، اعتمادا على طلب الشركات أو المؤسسات التي ستشتريها.
المصدر: فيستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)