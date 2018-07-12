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بوغاتي تطلق أغلى سيارة في العالم!

عالم السيارات

بوغاتي تطلق أغلى سيارة في العالم!
Reuters Denis Balibouse
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أعلنت شركة بوغاتي الشهيرة عن نيتها إطلاق سيارة "Chiron" رياضية معدلة، من المتوقع أن تصبح الأغلى في العالم.

وأوضحت الشركة أنها انتهت من تطوير السيارة، ومن المفترض أن تطرحها، في 24 أغسطس المقبل، تحت اسم "Divo" التجاري، وبسعر 5 ملايين يورو (5.85 مليون دولار).

ولم تفصح الشركة عن جميع المعلومات التقنية التي تتعلق بالسيارة، إلا أنها أكدت أنها ستكون أسرع من جميع نماذج "Chiron" الحالية، وستزود بمحرك "W16 8.0" بعزم 1500 حصان.

ومن المفترض أن تنتج بوغاتي كمية محدودة من "Divo" قد لا تتجاوز 40 سيارة، بسبب كلفة إنتاجها المرتفعة، والتي تعود لاستخدام مواد خاصة من ألياف الكربون، ومواد نادرة تدخل في الصناعات الفضائية.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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