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تويوتا تطلق "Supra" الجديدة

عالم السيارات

تويوتا تطلق
youtube/ CarMagzs
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أكدت مصادر مقربة من تويوتا عزم الشركة إطلاق نموذج جديد من سيارات "Supra" الرياضية قريبا.

ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بمحرك توربيني بست أسطوانات، قادر على توليد عزم 450 حصانا، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في 3 ثوان فقط، بالإضافة إلى علبة سرعات أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ونظام دفع رباعي رياضي.

أما هيكل السيارة فسيأتي انسيابيا بطول 4.38 م، وبعرض 1.85 م، ومسافة بين قاعدتي العجلات تبلغ 2.47 م.

كما ستزود هذه السيارة بأنظمة فرامل خاصة، تدخل في تركيبها ألياف الكربون، بالإضافة إلى أنظمة تعليق وعجلات رياضية مميزة تزيد من ثباتها على المنعطفات وعند السير بسرعات عالية.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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