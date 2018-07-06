فولكس فاغن تطلق مركبة لعشاق السفر

استعرضت فولكس فاغن مؤخرا نموذجها الجديد من حافلات "California" الصغيرة المخصصة لعشاق التجوال والسفر.

وجاءت "California XXL" الجديدة بهيكل مميز بطول 6 أمتار، وقمرة واسعة مزودة بمقاعد مريحة يمكن التحكم بوضعيتها لتناسب المسافر في الرحلات الطويلة، كما يمكن طي جميع المقاعد وتحويلها إلى سرير مريح يتسع لشخصين أو ثلاثة.

كما زود القسم العلوي من قمرة السيارة أيضا بحجرة صغيرة يمكن استغلالها للنوم أو الاستلقاء، أما سقفها فأتى بلوح للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة للإنارة وشحن الأجهزة الإلكترونية.

وتتمتع هذه السيارة أيضا بجميع وسائل الراحة اللازمة أثناء الرحلات، فقسمها الخلفي مجهز بحجرة صغيرة للاستحمام ومرحاض ومكان مخصص لغسل الوجه واليدين.

المصدر: فيستي