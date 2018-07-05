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ميتسوبيشي تعدّل "باجيرو" الشهيرة

عالم السيارات

ميتسوبيشي تعدّل
vesti.ru
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أكدت شركة ميتسوبيشي اليابانية عزمها طرح نماذج جديدة معدلة من سيارات "باجيرو" رباعية الدفع.

وأوضحت الشركة أن "باجيرو" القادمة ستخضع للعديد من التعديلات في التصميمين الخارجي والداخلي، وستزود بهيكل أكبر من نظيراتها الحالية، وقمرة تتسع لسبعة ركاب.

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كما ينتظر أن تطرح هذه السيارة بمحركات بنزين بست أسطوانات وسعة 3.3 لتر، قادرة على توليد عزم 180 حصانا.

ومن المتوقع أن تطرح ميتسوبيشي سيارتها، أوائل العام المقبل، في السوق الصينية أولا بسعر 53 ألف دولار تقريبا، لتصل روسيا والأسواق الأوروبية في الربع الثاني من 2019.

youtube/ Best Cars

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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