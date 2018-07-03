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هوندا تطرح أحدث سياراتها الكروس أوفر

عالم السيارات

هوندا تطرح أحدث سياراتها الكروس أوفر
vesti.ru
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استعرضت شركة هوندا مؤخرا أحدث نموذج من سيارة "Pilot" الكروس أوفر الشهيرة.

وتتميز "Pilot" الجديدة بتصميم مميز يجمع بين سيارات "HRV" من هوندا وسيارات "Q5" الكروس أوفر من أودي.

كما من المفترض أن تأتي السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين تعملان باللمس واحدة في منتصف الواجهة الداخلية، وأخرى مقابل السائق تماما، بالإضافة إلى أنظمة أوتوماتيكية للتحكم بالفرامل ومنع الانزلاق على الطرق السريعة والمنعطفات.

vesti.ru

وسيضمن الأداء الممتاز للسيارة محرك بنزين بـ 6 أسطوانات وسعة 3.5 لتر، قادر على توليد عزم 283 حصانا.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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