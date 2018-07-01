"واز" الروسية تطلق سيارة على منصة "كورتيج" الفاخرة

تعتزم شركة "واز" الروسية إنتاج سيارة كروس، سيتم تصميمها على أساس منصة "كورتيج" الحكومية الفاخرة.

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ومن المتوقع أن يبلغ طول السيارة الجديدة 4.6 متر. وستتمتع بنظام للدفع الرباعي خلافا لموديلي "Sportage" الكوري و"RAV4" الياباني.

أما ما يتعلق بمحركات السيارة، فتفيد الأنباء بأنها ستزود بمحرك بنزين رباعي سعته 2.5 لتر يولد قوة 145 حصانا، شارك في تصميمه خبراء من شركة "FEV Motorentechnik" الألمانية، ومحرك تيربو سعته 2.3 لتر، يولد قوة 150 حصانا أو 170 حصانا.

وستبلغ المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق 50-70 سنتيمترا.

ويتوقع أن يطلق أول نموذج لسيارة كروس "واز 3170" بعد 3 أو 5 أعوام.

المصدر: فيستي. رو