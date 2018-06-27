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بي إم دبليو تطرح "М2" الجديدة في روسيا

عالم السيارات

بي إم دبليو تطرح
vesti.ru
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أعلن وكلاء بي إم دبليو في موسكو عن بدء استلام الطلبات لشراء النماذج الجديدة من سيارات "М2" الرياضية المعدلة.

وزودت النماذج التقليدية من هذه السيارة بمحركات توربينية قوية بـ 6 أسطوانات وسعة 3 لترات، قادرة على توليد عزم 410 أحصنة وزيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم /ساعة في غضون 4.4 ثانية، والوصول بالمركبة إلى سرعة 250 كلم/ ساعة.

أما النماذج الأقوى منها فأتت بمحركات أقوى بقليل، قادرة على توليد عزم 440 حصانا وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 4.2 ثانية فقط، والوصول بالمركبة إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كلم/ ساعة.

vesti.ru

ومن المفترض أن يصل سعر النسخ العادية من هذه السيارات في روسيا إلى 59 ألف دولار، أما النسخ الأقوى فسيصل سعرها إلى 65 ألف دولار.

vesti.ru

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

// 26.06.2018 по тикету 15478

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