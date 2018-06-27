بي إم دبليو تطرح "М2" الجديدة في روسيا

أعلن وكلاء بي إم دبليو في موسكو عن بدء استلام الطلبات لشراء النماذج الجديدة من سيارات "М2" الرياضية المعدلة.

وزودت النماذج التقليدية من هذه السيارة بمحركات توربينية قوية بـ 6 أسطوانات وسعة 3 لترات، قادرة على توليد عزم 410 أحصنة وزيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم /ساعة في غضون 4.4 ثانية، والوصول بالمركبة إلى سرعة 250 كلم/ ساعة.

أما النماذج الأقوى منها فأتت بمحركات أقوى بقليل، قادرة على توليد عزم 440 حصانا وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 4.2 ثانية فقط، والوصول بالمركبة إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كلم/ ساعة.

ومن المفترض أن يصل سعر النسخ العادية من هذه السيارات في روسيا إلى 59 ألف دولار، أما النسخ الأقوى فسيصل سعرها إلى 65 ألف دولار.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر