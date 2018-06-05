بي إم دبليو تطلق سيارة رياضية جبارة

استعرضت بي إم دبليو مؤخرا تجاربها لأحدث نماذج سيارة "Z4" الرياضية، المنتظر طرحها العام المقبل.

وأوضحت الشركة أن اختبارات نموذج "Z4 M40i" جرت في حلبة "Autodrome de Miramas" جنوبي فرنسا، وجرى خلالها التحقق من تسارع السيارة وثباتها على المنعطفات بالإضافة إلى قدرات منظومة الفرامل ونظام التعليق، والعديد من خصائصها الميكانيكية والإلكترونية.

وتعمدت بي إم دبليو تمويه هيكل السيارة أثناء الاختبارات بطلاء خاص لإخفاء تفاصيله، لكن بعض المصادر المقربة منها أكدت أنها ستأتي شبيهة بنموذج "Z4" الذي استعرضته العام الفائت مع بعض التعديلات على شكل شبك المبرد الأمامي والأضواء الأمامية والخلفية.

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كما تشير التسريبات إلى أن هذه السيارة ستزود بمحرك توربيني جبار بثماني أسطوانات، ونظام تعليق رياضي خاص لامتصاص الصدمات عند السرعات العالية.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر