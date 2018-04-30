نيسان تطرح "Terra" الجديدة

استعرضت نيسان في بكين مؤخرا أحدث نموذج من سيارات "Terra" الكروس أوفر الشهيرة.

وزودت نيسان نماذج "Terra" المخصصة للسوق الصينية بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، ومحركات بسعة 2.5 لتر بعزم 181 حصانا.

أما النماذج المخصصة للأسواق الأخرى فزودت بمحركات "dCi" بسعة 2.3 لتر وعزم 163 و190 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، وقمرة تتسع لـ 7 ركاب.

كما شملت "Terra" الجديدة العديد من التعديلات التي طالت المصابيح، إذ أضحت أكثر عصرية بفضل تقنيات LED، والمقصورة الداخلية التي باتت أكثر راحة وعملية بفضل أنظمة التحكم الكهربائية بالمقاعد، والشاشات الحديثة التي تعمل باللمس وتمكن المستخدم من التحكم بأنظمة المولتيميديا وتقنيات السيارة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر