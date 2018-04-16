مرسيدس تتميز بـ "وحش" رياضي جديد

أعلنت شركة "Mercedes-AMG" نيتها إطلاق سيارة جديدة مميزة مخصصة لعشاق السرعة.

وتنفرد هذه السيارة التي تحمل اسم "AMG GT 4-Door Coupe" بهيكل أنيق عالي الانسيابية، يشبه إلى حد ما هيكل سيارات "Mercedes-Benz SLC"، مزود بجناح هوائي خلفي يضفي على المركبة المزيد من الثبات عند القيادة بسرعات عالية.

ومن المنتظر أن تظهر هذه السيارة بـ 3 أنواع من المحركات: توربينية بـ 8 أسطوانات وعزم 585 و639 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 435 حصانا.

youtube/ CAR TV

ويمكن لهذه المركبة زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.2 ثانية، والوصول إلى سرعة 315 كلم/ ساعة.

youtube/CAR TV

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر