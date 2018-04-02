نيسان تستعرض أحدث نماذج "Altima"

استعرضت شركة نيسان في معرض نيويورك الأخير أحدث نموذج من سيارات "Altima" الشهيرة.

ولفتت انتباه زوار المعرض التغيرات الكبيرة في تصميم السيارة، مقارنة بنماذج "Altima" السابقة، حيث طالت الهيكل الخارجي الذي أصبح أكثر انسيابية، وأخذت المصابيح شكل حرف V، كما أن شبك المبرد الأمامي أضحى أكبر وأكثر تميزا.

وطالت التغيرات مقصورة السيارة الداخلية التي أضحت أكثر عصرية بفضل أنظمة المولتيميديا الحديثة والشاشة التي تعمل باللمس وتتوسط الواجهة المقابلة للسائق كما في سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الجديدة.

وزودت السيارة بمحرك "VC-Turbo" بسعة 2 لتر وعزم 251 حصانا، يشبه المحركات المركبة في سيارات "Infiniti QX50" الأخيرة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر