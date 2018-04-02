أول سيارة كهربائية في العالم مطبوعة بتقنية 3D

تباع غالبية السيارات الكهربائية بأسعار باهظة الثمن، ولكن الباحثين طوروا سيارة كهربائية جديدة مطبوعة بتقنية 3D لا تكلف سوى 10 آلاف دولار.

وصممت شركة "XEV Limited" سيارة "LSEV" الصغيرة، حيث تتطلب طباعتها 3 أيام فقط، مع قدرتها على قطع مسافة 150 كم بشحنة واحدة، كما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 70 كم/الساعة.

وتقوم شركة "Polymaker"، المسؤولة عن طباعة السيارة، ببناء جسمها من البلاستيك، ولكنها تستخدم المواد الأساسية في تصميم المحرك والهيكل. ومن خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد للسيارة، يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 90%، وفقا لشركة XEV Limited.

وتُستخدم 60 قطعة فردية لصناعة السيارة، مقارنة بـ 2000 قطعة مستخدمة في السيارة العادية، ما يجعلها أسرع وأسهل في التجميع.

وفي حين قد تشعر بالقلق حول مدى أمان السيارة البلاستيكية، تؤكد شركة "XEV Limited" أنه تمت إضافة حشوة إضافية تزيد من القوة، وتمتص التأثير عند حدوث التصادم.

وتأمل الشركة بطباعة 6 سيارات بحلول نهاية شهر يوليو المقبل، كما تقول إن حوالي 20 ألف نموذج يمكن بيعه في أوروبا وآسيا، بحلول نهاية العام المقبل.

المصدر: ميرور

ديمة حنا