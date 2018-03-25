"الدبور".. أرخص شاحنة روسية ثلاثية العجلات! (فيديو)

قام مهندسون ورجال أعمال روس بتصميم شاحنة خفيفة ثلاثية العجلات، يقل سعرها 3 مرات عن سعر شاحنة "غازيل" الروسية.

وأطلقت على الشاحنة الخفيفة تسمية شميل "الدبور". وقال المصممون إنهم استوحوا تصميم شميل من شاحنة مورافيه "النملة" ثلاثية العجلات السوفيتية.

ونصب المهندسون على قاعدة السيارة محرك "ليفان" الصيني الذي ينتج قوة 16.3 حصان و15 نيوتن/ متر من عزم الدوران. واقتبست الشاحنة تعليقها الخلفي (النوابض ومخففات الصدمة) من سيارة "واز" الروسية. أما الفرامل والأجهزة الكهربائية فاقتبستها من سيارات "لادا".

وبلغت حمولة الشاحنة 700 كيلوغرام وسرعتها القصوى 60 كيلومترا في الساعة.

أما سعرها فلا يتجاوز 300 ألف روبل، ما يعادل نحو 4 آلاف دولار، علما أن ثمن شاحنة "غازيل" التي تنتج في مدينة نيجني نوفغورود الروسية لا يقل عن 755 ألف روبل، ما يعادل نحو 13 ألف دولار.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف