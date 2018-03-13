سكودا تستعرض "Fabia" الجديدة

طرحت شركة سكودا خلال معرض جينيف الأخير للسيارات نموذجها الجديد من سيارات "Fabia" الصغيرة.

وتميزت "Fabia" الجديدة عن سابقاتها من نفس الفئة بتعديلات شملت الهيكل الخارجي الذي أصبح أكثر انسيابية بفضل خطوطه الجانبية الأنيقة، والمصابيح الأمامية والخلفية التي زودت بتقنيات "LED" .

كما شملت التعديلات المقصورة الداخلية للسيارة التي أصبحت أكثر عصرية بفضل التقنيات الحديثة كنظام Swing للمولتيميديا، والشاشة التي تعمل باللمس بمقاس 6.5 بوصة والمبرمجة للتعامل مع أنظمة "Apple CarPlay" و"Android Auto" و"MirrorLink".

وطرحت السيارة بعدة أنواع من المحركات: بسعة 1 لتر وعزم 60 أو 75 حصانا، ومحركات "TSI" توربينية بعزم 95 و110 أحصنة، وصممت لتعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر