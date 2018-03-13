أوبر تطلق شاحناتها ذاتية القيادة

أطلقت شركة أوبر شاحناتها ذاتية القيادة لتخوض أولى رحلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع TechCrunch أن تلك الشاحنات ستعمل ضمن نظام Uber Freight المميز للنقل الذي ينقسم إلى 3 مراحل.

وفي المرحلة الأولى، تقوم شاحنات يقودها سائق بأخذ الحاويات التي تحتوي على البضائع من النقطة A إلى B، حيث ستقوم شاحنات ذاتية القيادة في المرحلة الثانية باستلام تلك الحاويات لتنقلها لمسافات كبيرة وتوصلها إلى نقاط قريبة من مناطق الاستلام. أما في المرحلة الثالثة، فتقوم شاحنات يقودها البشر باستلام تلك الحاويات لتنقلها إلى نقاط الاستلام.

وأهم ما يميز هذه المنظومة وفقا للخبراء هي أنها ستخفف على السائقين أعباء السفر برحلات برية طويلة، حيث ستتولى السيارات ذاتية القيادة تلك المهمة الشاقة.

وقام بتطوير منظومات القيادة الذاتية لشاحنات أوبر الجديدة خبراء من شركة "Otto" التي تضم في صفوفها فنيين ومهندسين سابقين من غوغل وآبل وتسلا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر