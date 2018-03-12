بوغاتي تعدّل سيارة "Chiron" الشهيرة

طرحت شركة بوغاتي في معرض جنيف الأخير للسيارات نسختها الجديدة من سيارة "Chiron" الرياضية الجبارة.

وأكثر ما لفت عشاق سيارات بوغاتي في نسخة "Chiron Sport" الجديدة هو أن الشركة المصنعة حاولت إدخال عنصر الكربون المقوى في الكثير من أجزاء السيارة وهيكلها الخارجي والداخلي، حتى أنها أدخلت هذا العنصر في تصنيع مساحات الزجاج الأمامي.

زودت بوغاتي "Chiron" الجديدة بأحدث أنظمة القيادة والأمان، والشيء المهم أن المواد التي دخلت في تركيبها قللت من تآكل الأجزاء المتحركة وخصوصا محاور العجلات وماصات الصدمات.

ويؤمن القوة الجبارة لهذه السيارة محرك بـ 8 أسطوانات وعزم 1500 حصان وهو قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 2.4 ثانية فقط، ويصل بها إلى سرعة أقصاها 420 كلم/ساعة.

يبلغ سعر النسخة العادية من "Chiron Sport" الجديدة 2.65 مليون يورو، أما النسخة الغالية منها فيصل سعرها إلى 3 ملايين يورو.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر