ستروين تطرح "Berlingo" العائلية

نشرت شركة ستروين الفرنسية مؤخرا صورا وفيدوهات لأحدث نماذج سيارات "Berlingo" العائلية.

ويتوقع لهذه السيارة التي ستنطلق مبيعاتها رسميا في الأسواق الأوروبية، في النصف الثاني من 2018، أن تكتسح سوق السيارات العائلية المغلقة بسبب ميزاتها وشكلها الملفت للأنظار الذي يجمع بين العملية والعصرية.

وأكثر ما يلفت الانتباه في هذه السيارة هو هيكلها الانسيابي مقارنة بهياكل السيارات العائلية، والانحناءات الأنيقة الموجودة عليه والتي تتداخل مع المصابيح وعناصر البلاستيك والمعدن بصورة متناغمة.

وتمنح السيارة السائق شعورا بالراحة بفضل فتحة السقف الكبيرة والمساحات الزجاجية التي تغطي معظم هيكلها.

وستطرح "Berlingo" الجديدة بنوعين من الهياكل، الأول بطول 4.4 متر، وآخر أكبر حجما بطول 4.75 متر يتسع لـ 7 أشخاص.

ومن المقرر أن تزود السيارة بمحركات "Puretech" توربينية بسعة 1.2 لتر بعزم 110 و130 حصانا، ومحركات "HDi" بسعة 1.6 لتر بعزم 75 و130 حصانا، تعمل مع منظومات التحكم بالقيادة الـ 5 الموجودة في السيارة لمساعدتها على اجتياز مختلق الطرق المعبدة والوعرة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر