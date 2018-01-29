عرض سيارة إمبراطور روسيا للبيع على الإنترنت!

عرض موقع "auto.ru" الروسي سيارة رولزرويس قديمة للبيع، مؤكدا أنها سيارة أحد أشهر أباطرة روسيا.

وطرح الموقع السيارة للبيع مقابل 277 مليون و832 ألف روبل (نحو 5 ملايين دولار)، وهي سيارة من نوع "Rolls-Royce Silver Ghost"، أنتجت عام 1914، وصنعت خصيصا للإمبراطور "نيقولاي الثاني" آخر إمبراطور روسي.

وزودت هذه المركبة بمحرك بنزين بسعة 7.4 لتر وعزم 82 حصانا وعلبة سرعة ميكانيكية يدوية. أما وزنها فبلغ 1671 كلغ، وقطعت مسافة 2000 كلم.

وقد بيعت هذه السيارة في بادئ الأمر من الكراج الإمبراطوري لأحد جامعي التحف التاريخية، والذي عرضها في أحد "كازينوهات" لاس فيغاس، ثم اشتراها شخص آخر من ألمانيا.

يذكر أن رولزرويس أنتجت هذه العائلة من السيارات ما بين عامي 1905 و1926، وصنعت خلال تلك الفترة 8416 مركبة "Silver Ghost".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر