كيا تعدل "Optima" الشهيرة

أكد عملاق صناعة السيارات الكوري الجنوبي كيا طرح جيل جديد من سيارات السيدان "Optima" التي تتمتع بشعبية كبيرة في العديد من دول العالم.

ومن المفترض أن يتميز النموذج الجديد "К5"، بتعديلات كبيرة ستطال التصميم الداخلي والخارجي، ستضفي على السيارة وفقا للخبراء في كيا طابع العصرية والحداثة.

وتشمل التعديلات بشكل أساسي شكل الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة، إضافة إلى المصابيح التي أتت بأشرطة مضيئة بتقنية "LED" من حوافها، والعجلات المميزة بمقاس 16-18 إنشا، والحواف الجانبية الجذابة المطلية بالكروم.

أما مقصورة السيارة الداخلية فجاءت بتصميم فاخر، حيث كسيت المقاعد الواسعة بأجود أنواع الجلود، والواجهة الداخلية زودت بشاشات حديثة تعمل باللمس، وجهز المقود بالعديد من الأزرار للتحكم بسهولة بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص السيارة.

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كما يتوقع أن تزود السيارة بمحركي بنزين بعزم 163 و180 حصانا، وبمحرك ثالث يعمل بالديزل بعزم 141 حصانا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر