داتسون تعزز مبيعاتها بكروس أوفر جديدة

استعرضت شركة داتسون اليابانية مشروع سيارة كروس أوفر جديدة بحجم متوسط ومواصفات مميزة.

ويتوقع الخبراء في داتسون أن تحقق هذه السيارة مبيعات كبيرة، وخصوصا أنها مناسبة للاستخدام في المدن، كما أن تصميمها الخارجي والداخلي يجعلان منها سيارة عائلية بامتياز.

ويبلغ طول "Datsun GO-cross" الجديدة 4 أمتار تقريبا، أما المسافة بين قاعدتي عجلاتها فـ 2.45 م، ما يجعلها تتسع لمقاعد تكفي لـ 7 أشخاص.

وصممت هذه السيارة ليبلغ ارتفاع قاعدتها عن الأرض 20 سنتيمترا، وزودت بعجلات بمقاس 15 بوصة ما يجعلها مركبة قادرة على السير في مختلف أنواع الطرق بسهولة.

وتأتي "GO-cross" الجديدة بمحركات بنزين متطورة واقتصادية بسعة 1.2 لتر وعزم 104 أحصنة، ونوعين من علب السرعة: يدوية وأوتوماتيكية، من تطوير شركة نيسان.

وتنتج داتسون هذه السيارة في إندونيسيا، ومن المتوقع أن تطرح في أسواق العالم نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل بسعر يبدأ من 12 ألف دولار.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر