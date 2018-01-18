Acura تستعرض جيلا جديدا من رباعيات الدفع الفاخرة

استعرضت شركة Acura اليابانية المتخصصة بصناعة السيارات الفاخرة مؤخرا جيلها الجديد من سيارات "RDX" رباعية الدفع.

وخلال الكشف عن "RDX" الجديدة في معرض ديترويت الأخير للسيارات، قال الخبراء في Acura إن هذه المركبة ستكون مختلفة بشكل كبير عن سابقاتها من نفس الفئة، وستغير مفاهيم القيادة عند عشاق سيارات الكروس أوفر رباعية الدفع.

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وأوضحوا أن هذه السيارة، التي بدأوا بالعمل على إنتاجها منذ 2016، صنعت بشكل كامل في الولايات المتحدة، وطورت خصيصا لتحسين مبيعات الشركة هناك، حيث حاولوا أن تكون مختلفة تماما عن أي نماذج من سيارات شركة هوندا المالكة لشركتهم أصلا.

ومن أهم التعديلات التي طرأت على "RDX" الجديدة أن هيكلها صنع من خلطات جديدة كليا من المعادن وألياف الكربون، ما جعله أكثر متانة وأقل وزنا من هياكل "RDX" السابقة، فضلا عن حجمها الأكبر الذي ساعد بزيادة المسافة بين محوري العجلات بمقدار 75 سم تقريبا.

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أما قمرة السيارة الداخلية فجاءت بتصميم عصري، وجمعت بين عناصر الجلد والخشب والبلاستيك والمعدن بشكل أنيق ومميز.

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كما زينت الواجهة الأمامية للقمرة بالأزرار المتناسقة والشاشات المتطورة التي تعمل باللمس وتساعد على التحكم بأنظمة المولتيميديا والكثير من خصائص السيارة التقنية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر