إنفينيتي تزيح الستار عن "أسطورتها" الرياضية

استعرضت شركة إنفينيتي اليابانية مؤخرا سيارة سيدان رياضية فارهة في غاية الجمال والعصرية.

وخلال طرحها لهذه السيارة في معرض ديترويت الأخير، قال الخبراء في إنفينيتي إن "Q Inspiration الجديدة ستعطي عشاق سياراتنا انطباعات إيجابية، وترسخ في أذهانهم أن إنفينيتي كانت وستستمر في صنع أفخم السيارات".

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ولفتت السيارة أنظار زوار المعرض بتصميمها الأنيق والانسيابي الذي جمع بين عناصر الكربون والمعدن والزجاج بشكل مذهل، يعكس فخامتها، ويجعلها تبدو كمركبة من المستقبل.

وصممت أبواب هذه السيارة بآلية فريدة تجعلها تفتح باتجاهين مختلفين لتأمين دخول الراكب وخروجه منها بشكل مريح. أما قمرتها الداخلية فأتت واسعة ومزودة بأفخم أنواع المواد التي تجعل الركاب والسائق يشعرون بالفخامة، وكذلك الواجهة الأمامية للقمرة التي تداخلت فيها عناصر الجلد مع البلاستيك والمعدن المصقول بعناية فائقة وزينت بأحدث الشاشات والأنظمة التقنية حيث أذهلت كل من رآها.

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زودت هذه السيارة بمحرك توربيني قوي ومتطور بسعة 2 لتر وعزم 268 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر