الحبس للمتهورين.. روسيا تشدد قوانين المرور

أكدت مصادر في الحكومة الروسية أن السلطات في البلاد تدرس مشروعا لتشديد العقوبات التي تشمل المتهورين في القيادة.

وأفادت المصادر بأنه "في الفترة الممتدة ما بين يناير وفبراير 2018 سيناقش النواب في مجلس الدوما الروسي مشاريع قرارات لتغيير القوانين التي تتعلق بالجرائم الإدارية والجنح والجنايات، وعلى رأسها قوانين السير المخصصة لمخالفة المتهورين بالقيادة، والذين يتسببون بحالات قد تؤدي لنشوب حوادث، كزيادة السرعة أو القيادة في الأماكن الممنوعة وغيرها من التصرفات التي تنتهك نظام السلامة العامة على الطرق، كالمشاركة بسباقات السيارات غير المرخصة في الشوارع".

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وفيما يتعلق بالسباقات غير المرخصة والمشاركة فيها، فمن المنتظر أن تشدد العقوبات على هذا النوع من المخالفات، لتصل إلى السجن لمدة 10 أيام، مع غرامات تتراوح ما بين 10000 و30000 روبل (157- 526 دولارا) ، أما في حال تكرار تلك المخالفة فمن المفترض أن تصل الغرامة إلى 500 ألف روبل أي نحو (8771 دولارا) مع سحب رخصة القيادة لـ 6 أشهر، وفي حال تسببت هذه المخالفات بالضرر لأحد ما ستصل الغرامة إلى 800 ألف روبل (14 ألف دولار).

وفي حال تم اعتقال الشخص مرة ثانية بتهمة التهور الذي يتسبب بإيذاء الناس أو إصابتهم، من المنتظر أن تصل مدة سجنه إلى سنتين مع غرامة مالية قد تصل إلى 30 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر