الإمارات ولبنان يستوردان سيارات مصنعة في روسيا

ازداد حجم تصدير السيارات الروسية والماركات الأجنبية المصنعة في البلاد إلى دول أخرى، خلال العام 2017 بمقدار الثلث، ومن تلك البلدان الإمارات العربية ولبنان.

ولاحظ الخبراء أن حوالي نصف تلك الزيادةكانت بسبب سيارات ماركة "سكودا" المصنوعة في روسيا، مع العلم أن العدد الإجمالي للسيارات المصدرة خلال الفترة المذكورة بلغ 37 ألف سيارة، ما يزيد بنسبة 34.8% عما هو عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

إقرأ المزيد

وشغلت سيارات "لادا" المرتبة الثانية بين السيارات المصدرة (9400 سيارة، أي 25% من إجمالي الصادرات). وأتت سيارات "نيفا 4*4" (4500 سيارة) في المرتبة الثالثة، بعدها سيارات "رينو داستر" (3400 سيارة) و"لادا فيستا" (2200 سيارة) و"رينج روفر" (1700 سيارة) وسيارات "واز" و"فولكس فاغن" و"هونداي" بنحو 1000 سيارة مصدرة لكل منها.

أما البلدان التي تصدر إليها السيارات الروسية الصنع فتعود إلى تشيكيا 40% من كل الصادرات (15600 سيارة). وصدرت إلى أوكرانيا 3500 سيارة وإلى لاتفيا 3300 سيارة.

كما صدرت روسيا أكثر من 1000 سيارة إلى كل من: الإمارات العربية ولبنان والمجر والصين وأوزبكستان وأذربيجان.

المصدر: فيستي

يفغيني دياكونوف