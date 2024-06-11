مركبة "أواز" الروسية تحصل على أجهزة الحماية من الدرونات والشظايا

أرسلت إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة نماذج أولى من مركبة "أواز" العسكرية المزودة بمجموعة الحماية من الدرونات والشظايا.

فيما يتعلق بالشبكات المضادة للدرونات التي تركب في أعلى المعدات الحربية فإن تلك التكنولوجيا تم تطبيقها على العديد من المدرعات والمركبات العسكرية والمدنية. بينما تعتبر مجموعة الحماية من الشظايا شيئا جديدا بالنسبة إلى مركبة "أواز".

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وقالت شركة "كلاشينكوف" إنها عبارة عن ألواح مصنوعة من المواد المركبة من التيتانيوم والبولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي (UHMWPE). وإن الجمع بين هاتين المادتين جعل من الممكن إنشاء هيكل رقيق وخفيف إلى حد ما مع مقاومة عالية للتشظي يمكن تركيبه بسهولة على الأبواب والأغطية الخارجية للمركبة.

يذكر أن الأسباب الرئيسية لخسائر المركبات في المنطقة العسكرية الخاصة هي الطائرات المسيرة وأضرار الشظايا الناتجة عن القصف المدفعي والضربات الصاروخية. ويجب أن تزيد مجموعة الحماية الجديدة من قدرة مركبات "أواز" العسكرية على البقاء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا