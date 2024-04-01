شركة "كيا" تستدعي أكثر من 427 ألف سيارة دفع رباعي من طراز تيلورايد أمريكا

استدعت شركة "كيا" الكورية الجنوبية أكثر من 427 ألف سيارة من سياراتها الرياضية المتعددة الأغراض من طراز تيلورايد بسبب عيب قد يتسبب في انقلاب السيارات في أثناء توقفها.

ووفقا للوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية، قد لا يعمل العمود الأوسط وعمود الإدارة الأمامي الأيمن لبعض طرازات تيلورايد 2020-2024 بشكل كامل.

وأشارت الإدارة إلى أنه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى "حركة غير مقصودة للمركبة" أثناء وجودها في موقف السيارات، مما يزيد من مخاطر الاصطدام المحتملة.

وأظهرت وثائق الإدارة أن شركة "كيا أمريكا" قررت استدعاء جميع طرازات السنوات 2020-2023 وأحد طرازات 2024 من طراز "تيلورايد" في وقت سابق من هذا الشهر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو حوادث في ذلك الوقت.

ويُشتبه في أن يكون التجميع غير الصحيح هو سبب مشكلة العمود، حيث يشمل الاستدعاء طرازات تيلورايد 2020-2024 التي تم تصنيعها في الفترة ما بين 9 يناير 2019 و19 أكتوبر 2023.

وتقدر شركة "كيا أمريكا" أن نسبة 1% من السيارات بها هذا العيب.

ولمعالجة هذه المشكلة، تقول وثائق الاستدعاء، إن مراكز الصيانة ستقوم بتحديث برنامج فرامل الانتظار الإلكترونية للسيارات المتضررة واستبدال أي أعمدة وسيطة تالفة مجانا، كما سيجري أيضا تعويض مالكي السيارات الذين سبق أن تكبدوا نفقات الإصلاح.

المصدر: أ ب