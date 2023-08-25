KIA تخطف الأنظار بسيارتها الجديدة (فيديو)

أزاحت KIA الستار عن سيارة جديدة وصفها الكثيرون بأنها من بين أجمل المركبات الكهربائية التي ظهرت هذا العام.

وتتميز EV5 الجديدة من KIA بتصميمها الخارجي الأنيق وخصوصا تصميم مصابيحها الأمامية والخلفية، إذ صممت هذه المصابيح لتمتد على شكل خطوط مضيئة من جانبي الهيكل إلى منتصفه لتأمين إضاءة ممتازة ومظهر عصري للمركبة.

وجاءت السيارة بطول 4 أمتار و61 سنتيمترا، بعرض 187 سم، وارتفاع 171 سم، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيها 275 سم، كما بنيت على منصة E-GMP، وزوّدت بعجلات مميزة جدا بمقاس 19 إنشا.

ومن الأمور المميزة أيضا في هذه السيارة هو تصميمها الداخلي الذي يوحي بالحداثة والبساطة، لكن وبنفس الوقت حصلت مقصورتها على أحدث التقنيات، إذ جهّزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تحكم كهربائية، كما زوّدت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة.

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وجهّزت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام إضاءة داخلي بـ 64 لون يمكن التحكم بشدة إضاءته بـ 10 وضعيات، كما زوّدت المركبة بأنظمة الحفاظ على المسار في أثناء السفر، وأنظمة للتحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل.

وستعمل المركبة بنظام دفع خلفي، ومحرك كهربائي يولد عزما يعادل 218 حصانا، وستزود ببطارية تكفيها لقطع 700 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto1