شركة "اوتوفاز" تبدأ في سبتمبر عام 2024 إنتاج نموذج "لادا أورا"

يمكن أن تبدأ شركة "أوتوفاز" الروسية في إنتاج سيارة سيدان Lada Aura في أغسطس أو سبتمبر عام 2024.

وقال ألكسندر فينوغرادوف رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون مع أجهزة السلطة الفيدرالية في حفل تقديم منتجات "أوتوفاز" على هامش منتدى IMAF إن هذا المشروع سيكون ناجحا في حال وجود الطلب الثابت المؤكد على السيارة.

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وأضاف أن عام 2024 سيشهد أيضا انطلاق عملية إنتاج سيارة Lada Iskra. وفي عام 2025 ستبدأ شركة "أوتوفاز" في إنتاج سيارة كروس الفاخرة بفئة B+ والتي تم تصميمها على منصة "لادا فيستا".

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يذكر أن شركة "أوتوفاز" سبق لها أن كشفت في معرض "سوتشي" للسيارات عن سيارة طويلة جديدة تم تصنيعها على أساس موديل Vesta، وهي Lada Aura وقال رئيس الشركة آنذاك إن إنتاج السيارة يمكن ان يبدأ مع شرط تقديم دعم كاف من جانب الحكومة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا