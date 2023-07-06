"فييستا" فات أوانها.. "فورد" توقف إنتاج الموديل الشعبي

بعد 47 عاما وسبعة أجيال، ستسجل سيارة هاتشبيك "فورد فييستا" في التاريخ وستنطلق النسخ الأخيرة لهذا الموديل من خط التجميع في 7 يوليو الجاري.

وقررت شركة "فورد" أن تقول وداعا لـ Fiesta العام الماضي، والآن أصبح تاريخ نهاية إنتاجها معروفا. وسينهي المصنع في مدينة كولونيا الألمانية إنتاج هذا النموذج في غضون أيام قليلة، أي في 7 يوليو الجاري. لقد تم الإعلان أن آخر نسختين من Fiesta ستجدد معروضات متحف Blue Oval وستذهب إحداهما إلى حديقة السيارات التاريخية في بريطانيا، والثانية إلى أسطول Ford الدولي في مصنع كولونيا.

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يذكر أن الطلب على السيارات المدمجة ذات محركات الاحتراق الداخلي الكلاسيكية ينخفض باطراد في أوروبا. وهذا هو السبب لقرار اتخذته شركة "فورد" بالتوقف عن إنتاج"فييستا".

وستستخدم القدرات الإنتاجية المحررة في مصنع كولونيا لإنتاج سيارة "فورد إكسبلورر كروس" الكهربائية الجديدة.

يذكر أن سيارة "فييستا هاتشباك" المدمجة ظهرت في تشكيلة العلامة التجارية عام 1976. وعلى مر السنين تم إنتاج هذا النموذج في مصانع ببريطانيا وألمانيا وإسبانيا والبرازيل والمكسيك والصين والهند وتايلاند وجنوب إفريقيا وبيعه في العديد من البلدان حول العالم. وفي عام 2015 بدأ إنتاج "فييستا هاتشباك" وسيارات السيدان "فييستا" في مصنع Sollers بمدينة نابريجناي تشيلني الروسية. بينما لم يحرز هذا النموذج نجاحا ملحوظا في روسيا، وفي عام 2019 انتهى إنتاجه المحلي، ثم غادرت السيارة سوق السيارات الروسية.

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وظهرت سيارة الجيل السابع والأخير لأول مرة عام 2017. وتم إنتاجه في مصنع "فورد" في كولونيا. وفي خريف عام 2021 ، شهدت "فيستا" تحديثا. وتم بيع النموذج على شكل هاتشباك بثلاثة وخمسة أبواب في السوق الأوروبية فقط.

يمكن أن تحل محل "فييستا" في أوروبا موديل "بوما" (Puma) المدمج المصمم كسيارة كروس . وتنتج هذه السيارة منذ عام 2019 وتباع بسعر 27.000 يورو في السوق الألمانية، مع العلم أن سعر "فييستا" المدمجة كان 20000 يورو.

المصدر: autu.ru