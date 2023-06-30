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Yandex الروسية تختبر سيارات أجرة ذاتية القيادة في صربيا

عالم السيارات

Yandex الروسية تختبر سيارات أجرة ذاتية القيادة في صربيا
Sputnik kristina kormiltsina
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أعلنت Self-Driving Group التابعة لمؤسسة Yandex الروسية أنها بدأت باختبار مركباتها ذاتية القيادة في العاصمة الصربية بلغراد.

وأشارت مصادر في الشركة إلى أن السيارات ذاتية القيادة عملت في وضع اختباري في  في بلغراد، حيث اعتبرت أن مثل هذه الاختبارات مهمة لتطوير خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في العاصمة الصربية.

وكانت مؤسسة Yandex الروسية قد بدأت باختبار نماذج للسيارت ذاتية القيادة منذ سنوات في عدة مناطق روسية، حيث أعلنت في 7 يونيو الجاري، عن إطلاق خدمة "robotaxi" في موسكو، وهي خدمة لطلب سيارات تاكسي ذاتية القيادة يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي.

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وأشارت المؤسسة في 11 أبريل الماضي، إلى أن الدراسات التي أجرتها شركة Transport of the Future، بيّنت أن حوالي 48 % من سكان روسيا لا يعترضون على استخدام سيارات أجرة ذاتية القيادة في الشوارع، فيما يرى 26% من الذين شملهم الاستطلاع أن الركاب سيتحولون لاستخدمات خدمات التاكسي الطائر في غضون 10 سنوات.

المصدر: فيستي

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