"هوندا" تسحب 1.2 مليون سيارة بسبب عيوب فنية قد تسبب الحوادث

أعلنت شركة "هوندا" سحب 1.2 مليون سيارة باعتها في الولايات المتحدة، بعد كشف عيوب فنية في كاميراتها قد تؤدي للحوادث.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هوندا استدعت قرابة 1.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة لأن صورة كاميرا الرؤية الخلفية قد لا تظهر على شاشة لوحة القيادة.

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات Odyssey الميني فان المطروحة ما بين عامي 2018 إلى 2023، وكذلك سيارات Pilot الرباعية الدفع التي طرحت في الفترة ما بين 2019 و 2022، وسيارات Passport SUV التي طرحت ما بين 2019 إلى 2023.

ووفقا للوثائق التي نشرتها منظمة السلامة في الولايات المتحدة فإن الخبراء يعتقدون أن المشكلة ترجع إلى خلل في موصل الكابلات المحورية، وتقول الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أنه إذا لم يتم عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية، فيمكن لهذا الأمر أن يقلل من رؤية السائق ويزيد من خطر وقوع الحوادث.

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وتقول هوندا إنها تلقت ما يقرب من 274000 مطالبة ضمانا من مايو 2017 حتى 8 يونيو، وليس لديها تقارير عن أي إصابات.

وستكون عمليات استبدال الكابلات في السيارات التي ستستدعى مجانية بالنسبة لمالكي المركبات، وسيتم إخطار مالكي السيارت برسائل خاصة اعتبارا من 24 يوليو القادم.

المصدر: أ.ب.ب