3 شاحنات مسيّرة روسية الصنع تسير في أوتوستراد "بطرسبورغ – موسكو"

شهد منتدى "بطرسبورغ "الاقتصادي الدولي انطلاق مشروع تقني روسي جديد وهو إطلاق 3 شاحنات مسيرة تجوب أوتوستراد "بطرسبورغ – موسكو" الذي يبلغ طوله نحو 700 كيلومتر.

وأعلنت الخدمة الصحفية في إدارة بطرسبورغ أن محافظ بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف والنائب الأول لرئيس الحكومة الروسية أندريه بيلوسوف ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف ومدير عام شركة "كاماز" الروسية المصنعة للشاحنات سيرغي كوسوغين شاركوا في مراسم إطلاق المشروع.

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وقال محافظ بطرسبورغ في كلمة ألقاها في مراسم إطلاق المشروع التقني الجديد:" ستسير اليوم في الأوتوستراد التكنولوجي الحديث من بطرسبورغ إلى موسكو الشاحنات المسيّرة الأولى. وقد أنشئت بنية تحتية في الأوتوسراد من شأنها تتبع سيرها". وأعاد المحافظ إلى الأذهان أن بطرسبورغ تم اختيارها ساحة لتطبّق فيها مبادرة "الممرات اللوجيستية غير المأهولة"، مشيرا إلى أن بطرسبورغ أصبحت أول مدينة في روسيا تتخذ أسلوب تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل حيث سارت في شوارعها من قبل عربات الترام الذكية.

أما النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف فقال إن الشاحنات المسيّرة يجب أن تنقل 50 طنا من الحمولة التجارية، وسيزداد هذا المعدل لاحقا بمقدار 4 أضعاف، وأشار بأن الشاحنات المسيّرة هي جزء من الفضاء الرقمي "السيارة – الطريق".

وحسب سافيليف، فإن شركة "كاماز" تخطط لإطلاق 3 شاحنات مسيّرة أخرى في يوليو المقبل. أما عام 2024 فسيشهد زيادة عددها إلى 18 شاحنة. وفي المرحلة الأولى سيجلس في مقصورة الشاحنة مهندس سيتابع السير الأوتوماتيكي للشاحنة، وفي حال غياب أعطال في 100 ساعة للسير ستتحقق السيطرة على الشاحنات عن بعد.

المصدر: رامبلر