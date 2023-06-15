دراجة Aurus Merlon الكهربائية الروسية الفاخرة ستباع للأجهزة الحكومية والمواطنين

كشف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يوم 14 يونيو عن دراجة Aurus Merlon الكهربائية الروسية الفاخرة.

وهي تقنية جديدة في أسرة سيارات "أوروس" الفاخرة. وأعلن رئيس قسم "الدراجات" في مشروع "نامي" الموحدة يفغيني تورجينكوف إن مبيعات الدراجة الكهربائية قد تنطلق عام 2024، وقال إن الدراجات الكهربائية من هذا النوع ستسلم الأجهزة الحكومية وستباع للمواطنين.

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وبلغت قدرة المحرك الكهربائي للدراجة الكهربائية 140 كيلوواط، ما يعادل 190 حصانا، سعة بطارياتها 21 كيلوواط/ساعة، السرعة القصوى قد تفوق 200 كلم/ساعة، والوقت اللازم لبلوغ سرعة 100 كلم/ساعة 4 ثوان.

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ويمكن استخدام دراجة "أوروس ميرلون" في ظروف الطقس من 25 درجة مئوية تحت الصفر إلى 40 درجة مئوية فوق الصفر. وتم تزويدها بمقطورة جانبية ونظام المكابح للتحكم فيها، ونظام اختيار نوع السير، وجهاز تدفئة الكراسي والقبضات، ونظام ABS، والتحكم في الجر، وجهاز الضبط الكهربائي لوضعية الزجاج الأمامي ولوحدة العدادات الإلكترونية على شكل المستشعرات.

وتعني كلمة (ميرلون) في تسمية الدراجة الكهربائية "أوروس ميرلون" الأسنان على سور القلاع، وذلك تطبيقا لمنطق تسميات سيارات أسرة "أوروس" الفاخرة حيث سُميت سيارات سيدان (سينات) ورباعية الدفع (كومندانت) والحافلة الصغيرة (أرسينال) نسبة إلى أبراج الكرملين.

المصدر: تاس