روسيا تطور عربات ترام جديدة ذاتية القيادة

أعلنت وسائل إعلام روسية أن العمل جار على مشروع لتطوير عربات ترام جديدة ذاتية القيادة لتعمل في شوارع بطرسبورغ.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة Gorelektrotrans التي يقع مقرها الرئيسي في بطرسبورغ ستتعاون مع شركة Cognitive Pilot المطورة لنظم الذكاء الاصطناعي، ومع شركة PK Transport Systems، بهدف تطوير عربات ترام ذاتية القيادة لتعمل في شوارع بطرسبورغ بحلول عام 2026.

وحول الموضوع قال مدير شركة Gorelektrotrans الروسية، دينيس مينكين: "لقد بدأنا بتسيير بعض عربات الترام المزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى تحسين وتطوير في هذه العربات، لذا ومن خلال الاتفاقية التي وقعناها مع شركتي Cognitive Pilot وPK Transport Systems سنتمكن من تطوير عربات ترام ذاتية القيادة بالكامل، وسنحقق هدفنا المنشود".

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وأضاف "عربات الترام الجديدة ستصبح أكثر ذكاء بمرور الوقت بفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي، العربات ستتمتع بنظام قيادة ذاتية، وسيكون بإمكان السائق التدخل بعملية القيادة في أي وقت في حال تطلب الأمر.. لن نطلق هذه العربات في الخدمة إلا بعد أن نتأكد بشكل كامل من موثوقية أنظمتها".

المصدر: فيستي